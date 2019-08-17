رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب لـ"اليمن العربي": صرنا أقوى من أي وقت مضى

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رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب لـاليمن العربي: صرنا أقوى من أي وقت مضى
السبت 17 أغسطس 2019
المستشار أكرم الشاطرى
كتب
سيد مصطفي
قال المستشار أكرم الشاطري، رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، أن المليونية الأخيرة التي انطلقت من عدن هي الدافع لشرعية
المجلس الانتقالي، خاصة بعد السيطرة على العاصمة عدن. أكد الشاطري لـ"الخليج 365"، أن اليوم صار الجنوب العربي أقوى من
أي وقت مضى، عبر تضحيات أبناؤه التي قدموها، ودمائهم التي سالت على أرض الجنوب. وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، أن موضوع الوقت يتوقف على كيفية إيصال الرسالة للمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن الرسالة وصلت واي عوائق سيتجاوزها الشعب الجنوبي.
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