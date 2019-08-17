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اللواء الزبيدي يهنئ البرهان والشعب السوداني بالتوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري

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اليمن العربي - متابعة خاصة 0 تبليغ

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اللواء الزبيدي يهنئ البرهان والشعب السوداني بالتوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري

السبت 17 أغسطس 2019

اللواء الزبيدي

اللواء الزبيدي

اللواء الزبيدي يهنئ البرهان والشعب السوداني بالتوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري

كتب

الخليج 365 - متابعة خاصة

بعث رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، برقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، والشعب السوداني الشقيق، بمناسبة التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري الذي به يفتح السودان صفحة جديدة من تاريخه الكبير.

وأكدت اللواء الزبيدي في برقيته حرص شعب الجنوب على السودان وشعبه الذي شاركهم في ملاحم النصر والتمكين وخالطت دماء أبناءه دماء أبناء الجنوب في معارك التحرير من العاصمة الجنوبية عدن وحتى كل شبر من التراب الجنوبي.

فيما يلي نص البرقية:

بسم الله الرحمن الرحيم

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 الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لنا أن نرفع إليكم وإلى شعب السودان الكريم أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري الذي به يفتح السودان صفحة جديدة من تاريخه الكبير.

أننا وإذ نهنئكم بهذه المناسبة نجدد حرصنا على السودان وشعبه الذي شاركنا في ملاحم النصر والتمكين وخالطت دماء أبناءه دماء أبنائنا في معارك التحرير من العاصمة الجنوبية عدن وحتى كل شبر من ترابنا، فنشهد لله أننا عرفناكم أهل صدق وثبات في كل جبهة من الجبهات.

ونسأل الله لكم ولشعب السودان العظيم التوفيق والنجاح والأزدهار ..

اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

العاصمة عدن ١٧ أغسطس ٢٠١٩

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