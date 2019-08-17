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قرقاش : إستمرار الإعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم
السبت 17 أغسطس 2019
قرقاش
كتب
الخليج 365 - متابعة خاصة
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، أن إعتداءات ميليشيا الحوثي الإنقلابية على الأراضي السعودية هي الخطر الأكبر على إتفاق السلام الذي وقع في ستوكهولم .
وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على إزدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة" .
وأضاف "توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة، ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم".
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