قرقاش : إستمرار الإعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم

السبت 17 أغسطس 2019

قرقاش

كتب Advertisements الخليج 365 - متابعة خاصة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، أن إعتداءات ميليشيا الحوثي الإنقلابية على الأراضي السعودية هي الخطر الأكبر على إتفاق السلام الذي وقع في ستوكهولم .



وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على إزدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة" .

وأضاف "توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة، ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم".