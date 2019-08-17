الجيش يحرز تقدما في باقم شمال صعدة السبت 17 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب صعدة - الخليج 365 أحرزت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، مسنودة بمروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي تقدمات جديدة في جبهة باقم شمال صعدة بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية المتمردة.

Advertisements ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هائل القشائي قوله " أن قوات الجيش الوطني حررت "قرية خشبان" والسيطرة النارية على قرية "آل حسن" وقطع خطوط الامداد الى مركز مديرية باقم وتأمين المناطق والمرتفعات المحيطة بها". وأضاف القشائي" أن العمليات العسكرية أسفرت على قتل وجرح العديد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية". ودعا العميد القشائي أبناء باقم العودة الى المناطق المحررة بعد تأمينها وحماتيها من قبل الجيش الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يحرز تقدماً في باقم شمال صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.