أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وهي كالتالي: ماذا قال العميد طارق صالح للشعب السوداني بعد التوقيع على الاتفاق؟ https://www.elyamnelaraby.com/Show/411818/ مليشيا الحوثي تستهدف "المشتركة" شرق مدينة الصالح بالحديدةhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411819/ استشهاد امرأة بقصف حوثي استهدف احياء سكنية في تعزhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411820/ مقاتلات التحالف تغير على ثكنات المليشيات في حجر بالضالعhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411826/ خطة الإخوان لاستهداف الجنوب من التربةhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411827 المخابرات المصرية تكشف وثائق سرية لدعم قطر إخوان اليمن للسيطرة على عدنhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411832/ وجهاء بعدان لـ الحوثيون طلبوا منا تجنيد شباب أو دفع مبالغ ماليةhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411834 هاني بن بريك يكشف حقيقة إنسحاب قوات الإنتقالي في عدنhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411857/ عضو القيادة العليا لاتحاد شباب الجنوب لـ "الخليج 365": المشهد بعدن يشهد استقرار في ظل تأييد شعبي واسع للمجلس الانتقالي https://www.elyamnelaraby.com/Show/411836/ استهداف حوثي واسع على "المشتركة" بقذائف صاروخية في الدريهمي بالحديدةhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411841/ زعيم الحوثيين يفاخر بعلاقته بإيرانhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411852/ قوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في مديرية باقم بصعدةhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411862/ السكرتير الإعلامي للواء الزبيدي : المعركة الحقيقية لم تبدأ بعدhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411865/ الميليشيات تعين سفيراً لها في إيران .. الأسمhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411871 انتقالي سيئون يدين تصرفات العسكرية الأولى تجاه المشاركين في مليونية عدنhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411872/ أعتبروها دليل على عمق العلاقات السعودية الإماراتية .. مغردون يؤكدون : #التحالف_يعيد_الاستقرار_لعدنhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411877/ قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": شعب الجنوب خرج ليقول للعالم كلمته واعلان قراره التاريخي الشجاعhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411878/ شاهد.. سقوط مهني للجزيرة القطرية بتلفيق تصريحات باسم الرئيس هاديhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/411882/



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