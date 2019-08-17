بن بريك لـ"اليمن العربي": الجنوب مع التحالف والرئيس هادي.. والإصلاح اختطفت الشرعية

قال أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي أن المجلس في صف واحد مع التحالف العربي

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - سيد مصطفي

قال أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن المجلس في صف واحد مع التحالف العربي ضد المشروع الإيراني والحوثيين، ويعترف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولكن المجلس ضد ميليشيات الإصلاح الإخوانية ومشاريعها بالجنوب.

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وأكد بن بريك لـ"الخليج 365"، أن الإصلاح تركوا منازلهم للحوثيين، وذهبوا إلى فنادق 5 نجوم وقاموا بإختطاف الشرعية، واختطاف مؤسسة الرئاسة، مبينًا أن المجلس يرفض حكومة الإخوان الموجودة حاليًا.

واضاف رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أنه وبعد تشييع جنازة القائد منير اليافعي "أبو اليمامة"، إنتشرت عناصر داعش والقاعدة وإنطلقت من معسكرات الشرعية والحماية الرئاسية، فقامت قوات المقاومة الجنوبية بتصفية تلك المعسكرات.

وبين بن بريك، أن القوات الجنوبية والتي تقوم حتى الأن بمقاومة المشروع الإيراني على الجبهات، تنتشر في كل المحافظات الجنوبية لتقاوم داعش والقاعدة المنطلقة من معسكرات الإصلاح، وتجتثها منها.