شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مفاجئ على ‘‘ابن سلمان’’ وقناة العربية تنقل هذا الخبر الصادم.. والكشف عن الجهة المتورطة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد كشف صدق رواية انقلاب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الملقب بـ”شيطان العرب” على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بثت قناة العربية السعودية تقريراً خطيراً جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءلت فيه أين جثة جمال خاشقجي، وهو الصحفي السعودي الذي قتل في الثاني من اكتوبر العام الماضي بمقر القنصلية السعودية باسطنبول.



وأعدت القناة السعودية التي تتبع أوامر ابن زايد، تقريراً حول مقتل خاشقجي، كاشفة عن دور ابن سلمان في قتل الصحفي الشهير، متسائلة عن مكان جثته المختفية منذ اغتياله.



وعلق العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي، على التقرير الذي بثته العربية قائلاً :” الامارات الان تملك القناة بأرخص الأثمان لان عملائها سعوديين داخل القناة العربية من يدفع اكثر.!

وكانت مقررة الأمم المتحدة التي تحقق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، طالبت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي إيه، بكشف ما لديها من سجلات استخبارية بشأن القتل.

وقالت آنياس كالامار، خلال حديثها في فعالية خاصة بحقوق الإنسان في لندن، إنها لم تتلق حتى الآن إلا ما وصفته بالقليل من المساعدة من واشنطن.

وأضافت: “الصمت ليس خيارا. ويجب الكلام بحرية وبصراحة، ولكن هذا أيضا ليس كافيا. يجب أن نتخذ إجراء”.

وقالت كالامار إن على تركيا – وهي البلد الذي اختفى فيه خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول – نشر ما تعرفه.

وطالبت المقررة أيضا بتحقيق جنائي بشأن المسؤول الرئيسي وراء القتل.

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#انقلاب_تحت_انظار_الرياض#الإمارات_تخون_السعوديه في كل الملفات

قناة #العربية تنقلب على بن سلمان بأوامر من #الكوتش وتبث تقريرا خطيراً عن دوره في قتل خاشقجي وتتسائل#أين_جثة_جمال_خاشقجي الامارات الان تملك القناة بأرخص الأثمان لان عملائها سعوديين داخل القناة

العربية من يدفع اكثر pic.twitter.com/vZcErVttxd — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) August 11, 2019

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شاهين السليطي@shaheensulaiti

#انقلاب_تحت_انظار_الرياض#الإمارات_تخون_السعوديه في كل الملفات

قناة #العربية تنقلب على بن سلمان بأوامر من #الكوتش وتبث تقريرا خطيراً عن دوره في قتل خاشقجي وتتسائل#أين_جثة_جمال_خاشقجي الامارات الان تملك القناة بأرخص الأثمان لان عملائها سعوديين داخل القناة

العربية من يدفع اكثر

#انقلاب_تحت_انظار_الرياض#الإمارات_تخون_السعوديه في كل الملفات

قناة #العربية تنقلب على بن سلمان بأوامر من #الكوتش وتبث تقريرا خطيراً عن دوره في قتل خاشقجي وتتسائل#أين_جثة_جمال_خاشقجي الامارات الان تملك القناة بأرخص الأثمان لان عملائها سعوديين داخل القناة

العربية من يدفع اكثر pic.twitter.com/vZcErVttxd — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) August 11, 2019

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#انقلاب_تحت_انظار_الرياض#الإمارات_تخون_السعوديه في كل الملفات

قناة #العربية تنقلب على بن سلمان بأوامر من #الكوتش وتبث تقريرا خطيراً عن دوره في قتل خاشقجي وتتسائل#أين_جثة_جمال_خاشقجي الامارات الان تملك القناة بأرخص الأثمان لان عملائها سعوديين داخل القناة

العربية من يدفع اكثر pic.twitter.com/vZcErVttxd — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) August 11, 2019

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