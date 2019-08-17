شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : شخصية سياسية كبيرة من "مصراته" تصل بنغازي ...تفاصيل مفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علمت قناة “218” أن شخصية سياسية معروفة من مدينة مصراتة تواجدت أواخر الشهر الماضي في بنغازي، حيث أقامت في أحد فنادق المدينة الرئيسية صحبة شخصين آخرين لم يتضح إن كانا من مصراتة أم لا.

وتعتبر هذه الشخصية، التي التقاها صحفي من “218” في الفندق، من التيار المعتدل في مصراتة على الرغم من أن تصريحاتها العلنية تمثل موقفا حادا من عملية الجيش الوطني في طرابلس.

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وتبادل صحفي بـ”218″ حديثا قصيرا مع الشخصية المذكورة قبل أن يتركه في الفندق، فيما توضّح القناة أنها تحفّظت على هذا الخبر في المدة الماضية لأسباب مهنية تخص سياستها التحريرية.

وسبق للشخصية المشار إليها في هذا التقرير، وأن رشحتها مدينة مصراتة لتولي مناصب كبرى في ليبيا وهي شخصية عامة معروفة.

وتترك “218” لهذه الشخصية حرية التصريح بتفاصيل زيارتها إلى بنغازي واهدافها ودوافعها، ويلاحظ أن سياق الأحداث يدفع نحو الاستنتاج بأن الزيارة تعتبر سياسية وعلى خلفية ما يتردد بوجود مفاوضات بين مصراتة والجيش الوطني، إلا أن “218” تتحفظ على هذا الطرح ما لم تُصرّح به الشخصية، أو تدلي أي جهات رسمية به.