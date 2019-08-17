مسؤول في حكومة هادي يطالب بسلاح ثقيل لحمايته من انتقالي عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

علق مسؤول في حكومة هادي على الانباء التي تحدثت عن اتفاق جديد بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة برعاية سعودية اماراتية بالقول: إن عودة مباني ودعوة جنود من الحراسة الرئاسية المدمرة بسلاحهم الشخصي لحراستها ليس عودة لما سماها بالدولة.

واشار وزير النقل في حكومة هادي التي تتخذ من الرياض مقراً لها،صالح الجبواني الى أن عودة حكومة هادي يستدعي تسليح قواتها بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وتفكيك مليشيا الإمارات .

وكان التحالف السعودي اكد السبت بدء انسحاب قوات المجلس الانتقالي من مواقع ومعسكرات الحماية الرئاسية تمهيداً لعودة حكومة هادي إلى عدن.

ونفى الانتقالي الجنوبي بشكل قاطع انسحابه من المواقع التي سيطر عليها خلال الأيام الماضية حيث وصف نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك معسكرات هادي بالإرهابية مشيراً إلى أنها لن تعود أبدا للحكومة.