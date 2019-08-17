- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة
أكد السد عبدالملك بدر الدين الحوثي أن السعودية والإمارات وكل مسميات المرتزقة باتوا اليوم في مأزق، لا سيما بعد الصراع الدامي في المحافظات الجنوبية المحتلة.
واشار السيد الحوثي في كلمته التي بثتها قناة المسيرة قبل قليل الى الوجود الشكلي في عدن لما يسمونها بالحكومة الشرعية والتي أطيح بها خلال الأحداث الأخيرة في عدن، مبيناً انه لم ي%D
كانت هذه تفاصيل خبر السيد عبدالملك الحوثي يعلق على الصراع في عدن وينصح المجلس الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.