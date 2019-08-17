السيد عبدالملك الحوثي يعلق على الصراع في عدن وينصح المجلس الانتقالي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

أكد السد عبدالملك بدر الدين الحوثي أن السعودية والإمارات وكل مسميات المرتزقة باتوا اليوم في مأزق، لا سيما بعد الصراع الدامي في المحافظات الجنوبية المحتلة.

واشار السيد الحوثي في كلمته التي بثتها قناة المسيرة قبل قليل الى الوجود الشكلي في عدن لما يسمونها بالحكومة الشرعية والتي أطيح بها خلال الأحداث الأخيرة في عدن، مبيناً انه لم ي%D