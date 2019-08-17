اخبار الخليج / اخبار اليمن

ثابت جواس الذي احبه اليمنيون يغدر بالشرعية بهذا الاعلان الصادم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ثابت جواس الذي احبه اليمنيون يغدر بالشرعية بهذا الاعلان الصادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ثابت جواس الذي احبه اليمنيون يغدر بالشرعية بهذا الاعلان الصادم

2019/08/17 الساعة 10:58 م

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، ظهر القائد العسكري البارز وقائد محور العند، ثابت جواس، في مقطع فيديو يعلن تأييده للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال اللواء ثابت جواس في فيديو من مطار جدة السعودي إنه يقف إلى جانب المجلس الانتقالي قلبا وروحاً، مشيرا إلى أن المجلس "يشتغل صح" في عدن. ويعد "جواس" أحد رجال هادي، وواحد من الذين خاضوا الحروب الستة مع الحوثيين في صعدة، واشتهر بقتل مؤسس جماعة الحوثيين قبل أعوام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثابت جواس الذي احبه اليمنيون يغدر بالشرعية بهذا الاعلان الصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا