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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ثابت جواس الذي احبه اليمنيون يغدر بالشرعية بهذا الاعلان الصادم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - ثابت جواس الذي احبه اليمنيون يغدر بالشرعية بهذا الاعلان الصادم
2019/08/17 الساعة 10:58 م
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، ظهر القائد العسكري البارز وقائد محور العند، ثابت جواس، في مقطع فيديو يعلن تأييده للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال اللواء ثابت جواس في فيديو من مطار جدة السعودي إنه يقف إلى جانب المجلس الانتقالي قلبا وروحاً، مشيرا إلى أن المجلس "يشتغل صح" في عدن. ويعد "جواس" أحد رجال هادي، وواحد من الذين خاضوا الحروب الستة مع الحوثيين في صعدة، واشتهر بقتل مؤسس جماعة الحوثيين قبل أعوام.
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