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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل : وفاة الفنانه نانسي عجرم بحادث مروري مروع والحزن يجتاح الوسط الفني .. شاهد اول صورة لها

نفت مصادر مقربه من الفنانه اللبنانية نانسي عجرم الاخبار التي تحدثت عن وفاتها بحادث مروري يوم امس الجمعة . Advertisements وقالت المصادر ان تلك الشائعات عارية عن الصحة وان الفنانه تقضي اجازتها العيديه مع اسرتها . وكانت حسابات على السوشال ميديا قد تناولت خبر يتحدث عن وفاة الفنانة نانسي عجرم امس الجمعة بحادث مروري . وعادة ما تنتشر اشاعات عن وفاة الفنانيين والمشاهير ، لكنها سرعان ما تتكشف الحقيقة

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