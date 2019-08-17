عاجـــل : بعد ساعات من اعلان التحالف انسحاب الانقلابيين من المؤسسات والمعسكرات في عدن .. بن بريك يصدم الجميع الان بهذا الاعلان المخالف لكل التوقعات

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد ساعات من اعلان التحالف انسحاب الانقلابيين من المؤسسات والمعسكرات في عدن .. بن بريك يصدم الجميع الان بهذا الاعلان المخالف لكل التوقعات

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي التابع لدولة الامارات العربية المتحدة هاني بن بريك مساء السبت على أن الأنباء التي تتحدث عن انسحاب قواته من المعسكرات التي سيطر عليها مؤخراً عارية عن الصحة. وجدد بن بريك تحديه للمملكة العربية السعودية واصفاً إعلان قيادة التحالف العربي الذي أكد عن بدء عملية انسحاب ميليشيات الانتقالي من معسكرات الجيش والعودة لمواقعها السابقة، وصف البيان بـ"عار عن الصحة". Advertisements كما وصف بن بريك قوات الحماية الرئاسية وجنود الجيش الوطني بـ"الإرهابيين"، مشيراً إلى أن الحياة عادت لطبيعتها باستعادة هذه المعسكرات والسيطرة عليها. وأكد بن بريك أن قرار تلك المعسكرات بيد الشعب الجنوبي لا غير، في اشارة لرفض قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لطلبات اللجنة السعودية التي وصلت مدينة عدن مؤخراً للإشراف على انسحاب ميليشيات الانتقالي التابعة للامارات من المواقع التي سيطرت عليها خلال الأحداث الأخيرة وتسليمها لقوات الحماية الرئاسية.

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