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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عــــــــاجل: اعلان طارئ عن وفاة السلطان قابوس قبل قليل والشعب العماني يخرج للشوارع (صورة + تفاصيل) 2019/08/17 الساعة 01:26 ص نشر موقعٌ إلكتروني يبث من خارج سلطنة عمان، خبراً كاذباً، عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، ووفاته. ونقل موقع “أثير” المحليّ، عن مصدر خاص نفيه ما تم تداوله عن تدهور صحة السلطان . وأكد المصدر بأن السلطان بصحة وعافية ولا أساس لتلك الشائعات المغرضة. وكان مغردون قد تداولوا يوم أمس الأول صور لموكب السلطان وهو في طريقة إلى حصن الشموخ بولاية منح، كما تداول صور للسلطان وهو داخل الموكب.

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