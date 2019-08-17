أمنية تعز تناقش مستجدات الأوضاع في التربة

السبت 17 أغسطس 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - وكالات

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، في إجتماع إستثنائي اليوم السبت، برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري ووكيل اول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي تطورات الأوضاع في مدينة التربة وتطرق الإجتماع الذي بحضور اركانات محور تعز و قادة الأولوية والأجهزة الأمنية ووكلاء المحافظة إلى الخطط الرامية إلى تحقيق الانتشار الأمني في مختلف مناطق المحافظة وفي مقدمتها تأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز والتربة بما يضمن حماية المواطنين وأمنهم وسلامتهم وإزالة كافة العقبات والاشكالات التي تواجه المواطنين وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.



وبحسب وكالة سبأ الرسمية، استمع الحاضرون إلى تقرير مفصل من مساعد مدير شرطة تعز العميد عدنان السقاف حول الأحداث التي شهدتها مديرية الشمايتين.

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وتضمن التقرير الجهود التي يبذلها محافظ المحافظة نبيل شمسان لدعم الجيش الوطني والاجهزة الامنية وتمكينها من تحقيق اهدافها في تثبيت الامن والاستقرار وتجاوز كل التحديات وكذلك احتواء المشكلة في مديرية الشمايتين ورفع النقاط الأمنية المخالفة على طريق تعز التربة والتحقيق فيما حدث والرفع بالنتائج لاتخاذ الإجراءات وفق الطرق القانونية .

من جهته أكد قائد محور تعز، على أهمية توحيد الصفوف لاستكمال معركة التحرير وتفويت الفرصة على كل المتربصين بأمن واستقرار المحافظة..مشيراً الى أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تعد قوة رادعة لخدمة المواطنين وحماية حقوقهم وفق استراتيجة عمل تهدف إلى تحقيق الانتصار على المليشيا وتثبيت الامن والاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة واستقرارها والمساس بحقوق أبنائها..لافتاً الى إن قيادة محور تعز تعمل ضمن منظومة متكاملة مع الأجهزة الأمنية و السلطة المحلية لحشد كل الجهود وحل أية إشكالات تعيق توحيد الصفوف لتحرير وتأمين المحافظة.

إلى ذلك شدد وكيل أول المحافظة ،على مواجهة كل المخاطر والتحديات بروح الفريق الواحد دون الالتفات للمغرضين الذين يسعون دائماً الى زرع الفرقة وتجاوز ذلك بتمكين أدوات الدولة الضامنة لحقوق المواطنين وأمنهم واستقرارهم..مؤكدا أن السلطة المحلية والجيش الوطني والأجهزة الأمنية والأحزاب وكافة مؤسسات المجتمع المدني تقف صفاً واحداً لتحقيق النصر على المليشيات المتربصة بتعز وتفويت الفرصة على كل الذين يحاولون النيل من تعز ويروجون للخلافات التي تخدم في الحقيقة المليشيات الانقلابية .

كما شهد الاجتماع عدد من الكلمات والمداخلات من قيادات الألوية العسكرية والأجهزة والأمنية ووكلاء المحافظة حول الخروج بقرارات عملية لدعم ومساندة الجيش الوطني وجهود الاجهزة الأمنية وحشد كل القوى السياسية و الإمكانيات المجتمعية لدعم مسار التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار وتنسيق كافة الجهود لتجاوز كل الإشكالات بروح وطنية وحرص يضمن تفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار والاساءة لنضالات وصمود أبنائها في مواجهة المليشيات الإيرانية وتلقينها الهزائم المتلاحقة والخسائر الفادحة والتي لجأت الى إشاعة الفرقة والاختلاف ومحاولة اختراق الصف الواحد.