مدير التوجيه المعنوي لقوات الحزام الأمني لـ"اليمن العربي": لن يكتمل ثأر أبو اليمامة إلا بإستقلال للجنوب

دخول معاشيق دليل على ما تمتلكه قواتنا من مهارات قتالية..ولا تزال المخاوف من قوات الإصلاح بشبوه وحضرموت

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - سيد مصطفي

لم تجف دماء قائد قوات الحزام الأمني العميد منير اليافعي "أبو اليمامة"، حتى قامت القوات بالسيطرة على العاصمة عدن ودخول معاشيق في وقت قياسي، لتعلن للعالم أنها قلب القوى العسكرية للجنوب، ونواة جيشه المستقبلي، ولذلك حاورت "الخليج 365"، اسماعيل طماح مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة لقوات الحزام الأمني، ليكشف عن كواليس إنتصارات معاشيق وإغتيال القائد أبو اليمامة، أهم المواقف التي جمعته معه، وإلى نص الحوار:



كيف ترى دخول معاشيق وبطولات قوات الحزام الامني في ذلك؟

تلك هي قوات الحزام الامني المعروف ببطولاتها وبسالتها، وما تمتلكه من قدرات ومهارات قتاليه اكتسبتها من الميادين، وهذه الانتصارات هو انتصارآ لارادة الشعب ومطالبه، وايضآ والاهم من هذا الانتصار هو انتصار للمشروع العربي، بحيث والان قد نستبشر للتمكن من كسر التمدد الفارسي وحلفائه من الاخوان في المنطقه

هل اخذتم بثار أبي اليمامة؟

لا لم يكتمل بعد بل ثأر ابواليمامه، ولا يكتمل إلى بتحقيق الاستقلال الكامل للدولة الجنوب.

عسكريا هل هناك مخاوف من القوات الشمالية الموجودة بشبوة وحضرموت؟

طبع هناك مخاطر وتهديد من تلك القوات الإخواني الارهابيه وأعمالها معروفه ومتورطه بتنفيذها عدة اغتيالات وتفجيرات في حضرموت

تورط الإصلاح في عمليات الاغتيال للقيادات الجنوبية وهل ينسقون مع الحوثيين؟

بكل تأكيد هناك تعاون مشترك بين جماعة الحوثي وجماعة الاخوان المسلمين في شرعية هادي، وهناك لو تلاحظ ان الاخوان باتو يدركون انهم ليس لديهم قبول سواء في الشمال والجنوب والأكثر غير مقبولين بالجنوب، وحاليآ يسعئ الاخوان إعادة تصحيح العلاقات مع الحوثي والاتفاق على أن يقوم جماعة الاخوان بتثبت أنفسهم والبقاء بالجنوب وضرب القياده الجنوبي، وزرع الفتنه بين القبائل والمناطق الجنوبية بهدف أضعاف القوى الجنوب، والحفاظ على الوحده اليمنية، يضآ لقد اتضح مؤخرآ تعاون حزب الاخوان المسمى الإصلاح من آجل دعم تقدم الحوثي وتهديد المناطق الجنوبيه

من المستفاد من مقتل القائد أبو اليمامة؟

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ما اغتيال القائد العميد منير اليافعي ابواليمامه الا خير دليل على تورط جماعة الاخوان اليمنية المتطرفة، وذلك لأن العميد ابواليمامة معروف بتوجهه ومحاربة التنظيمات الارهابيه ومموليها من جماعة الاخوان والحوثيين، فلا يوجد هناك عداء من اي جهه لابو اليمامه وقواته وليس هناك جهات مستفيده حاليآ باستشهاده، غير ثلاث جهات وأولهم جماعة الاخوان المسلمين وداعش وجماعة الحوثي.

كيف ترى دور النازحين والمطالبات بترحيلهم؟

الحقيقه من سماه ووصف أبناء الشمال الذي في الجنوب انهم نازحين هم جماعة الاخوان، لأجل استثمار هذا الأمر لدى المنظمات، والحقيقه ليس هناك حرب حقيقه اصلآ في الشمال حتى ينزح المواطنين منها، بل كل ما يجري في مأرب وتعز وغيرها ليس إلى مراوغه ولعب اداور دراميه اضحوكه على التحالف وبالذات السعودية، ولكن ليس كما يدعون فهناك عدة حوادث تفجيرات انتحاريه واغتيالات طالت المحافظات الجنوبيه عدن ولحج وحضرموت، لقد اثبتت ان منفذي تلك الأعمال هم من أبناء الشمال ممن يدعو انهم طالبين الله ونازحين، وما يجري اليوم في عدن هو حالت غليان وانتفاضة شعبية تشهدها المحافظات الجنوبيه أثر تلك الجرائم التي ارتكبت وتستهدف وطنهم وقيادتهم ورجال آلآمن، والشارع الجنوبي يعيش حالت غليان شعبي أثر الأحداث المتكرره على الجنوب واغتيال أبرز قياداتهم، وان بقاهم في الجنوب يهدد بتكرار الكوارث وجرائم أعظم قد تطال أبناء الجنوب، صحيح ان هناك العشرات بل نقول أفراد من أبناء الشمال الذي يتواجدون حاليآ في الجنوب منهم طالبين الله حقيقة، ولكن جميع المتبقي منهم موظفون عسكريين ومدنيين يعملون ضمن اجهزه استخبارتية وآمن قومي لصالح جماعة الاخوان والحوثي ومنهم يتبع تنظيم داعش.

بالنسبة لقوات الحزام الأمني هل تأثرت باغتيال القائد أبو اليمامة؟

بالنسبه للقوات الحزام قوات وطنيه مؤمنه بالقضيه الجنوبيه والدفاع عن مكتسباتها وتامين من الإرهاب ومموليها، وهي قوه مركبه تركيب عسكري وامني هناك عدة الويه وكتائب انفرادية امنية، وكل لواء له قائد وكل كتيبه لها قائد، ولازالت قوات الحزام والنخب، قوة ضاربة لا تهتز، إما بالنسبه لاستشهاد القائد ابواليمامة، ولم تتاثر قوات الحزام بحيث وقد استطاع بحنكته القياده البناء للجيش حقيقي ووطني، انما احترامه وقدره كان كبير عن غيره عن الشعب

ما هي اهم المواقف التي جمعتك بالقائد أبو اليمامة؟

وكان على تواصل مستمر معي بشأن أمور وتنفيذ مهام بالعمل، واهم موقف هو عندماء تحرك الى ابين المحفد حيث تحرك ابواليمامه تعزيز للأخ عبد اللطيف السيد، عندما هاجمته القاعدة في محاولة لإسقاط المحفد، فكان ابو اليمامه قد تحرك الى المحفد وكانت قوته الحراسه الشخصيه فقط وبعدد قليل حيث اتواصل فيني عبر وات ساب وكان يرسل صور مباشره عن المواقع والنقاط الذي تم طرد عناصر داعش منها،كلمته وحذرته لا ترسل اي صور اخي القائد بحيث والعدو قد يحدد مكانكم، وقال لي هولاء هم أضعف مماء تتصور اخي طماح وعليكم في قطاع يافع محاصرت تلك العناصر الإرهابية اذا تبقى منهم قد يهربوا باتجاه جبال محاذه ليافع، وقلت له انتبه موفقكم الله وانتبه على نفسك خطط ووجهه اوكيه ودع قواتك من تنفذ فلا تتقدم الصفوف لأنهم غدارين بالنسبه انهم يهربو باتجاه يافع لاتهتم سوف أبلغ العمليات تعمم البلاغ على قواتناء في النقاط الحدوديه لابين والبيضاء لاتنبه لأي عنصر، والصباح فتحت جوالي وحصلت رساله منه، تم تطهير وديان وجبال ومعسكر تدريب للقاعده في المحفد، وقد تم افشال عدة كمائن وضعت لنا في الطريق من قبل تلك العناصر إلى أن هناك إصابات تعرض لها بعض الأفراد من حراستي الشخصية، ولكن الحمد لله ابين والمحفد في آمان وفي خير.

هل هناك مواقف أخرى؟

الموقف الآخر والذي يحب من يقوم فيه كان ابواليمامه داعم رئيسي لكل قائد من قوات الحزام الامني يهتم في التدريب والتأهيل للقوات واكتساب المهارات القتالية، لقد كان القائد ابواليمامه دائمآ حاضر بذلك الجانب، وقد كان من اوائل الحاضرين في تخرج دفع بمعسكر العر تبع قطاع الحزام الامني يافع، وآخرها تم تكريمنا إنا والأخ جلال الربيعي بدروع تقديري من قبل القائد ابواليمامه نيابه عن الشيخ هاني بن بريك ومدير التوجيه لالوية الدعم والاسناد.

هل كانت في الأيام الأخيرة يشعر أن حياته مستهدفة؟

لا، بل كان له آمل وطموح كبير، كان أمله ان يتحقق الاستغلال لدولة الجنوب، وكان بيعمل نحو بناء مستقبل واعد خالي من الصراع والإرهاب، خالي من اي صراعات جنوبيه جنوبيه ووطن منفتح خالي من الإرهاب والاحزاب المتطرفة.