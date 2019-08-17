أول تعليق من الشرعية على قرار الميليشيات تعيين سفيراً لها في إيران

أول تعليق من الشرعية على قرار الميليشيات تعيين سفيرا لها في إيران

السبت 17 أغسطس 2019

معمر الإرياني

كتب الخليج 365 - متابعة خاص

قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران واداته في اليمن ميليشيا الحوثي الإنقلابية ليس مفاجئ .. مؤكداً أنه ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن .

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وأضاف في تغريدات له بتويتر، أن هذا التبادل يؤكد صحة ما قالته الشرعية منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها .. لافتاً إلى أن تعيين الميليشيات الإنقلابية سفيراً لها في إيران تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية . وتساءل الإرياني، "ماهو الهدف من اشعال المناطق المحررة في مثل هذا التوقيت ومن المستفيد من ذلك؟" .. مؤكداً أن على حق الحكومة في اتخاذ الاجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الامم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية .

وتابع "ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الايرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار" .

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد عبدالسلام، عن تعيين سفيراً لجماعته في إيران .

وقال عبدالسلام في تغريدة له بتويتر، رصدها "الخليج 365"، : أبارك للأخ العزيز / ابراهيم الديلمي صدور القرار الجمهوري رقم(75)لسنة 2019م بتعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسأل الله له التوفيق والسداد .