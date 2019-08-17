شاهد.. سقوط مهني للجزيرة القطرية بتلفيق تصريحات باسم الرئيس هادي

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

تورطت قناة "الجزيرة"مباشر الممولة من قطر في سقطة مهنية كبيرة بنشر تصريحات وزير الاعلام اليمني معمر الارياني باسم الرئيس اليمني هادي.



وتعمدت صفحة قناة "الجزيرة" مباشر في موقع "تويتر" بنشر تغريدة باسم الرئيس هادي وهي بالاصل ادلي بها وزير الاعلام اليمني قال فيها : سنواجه أي تشكيلات خارج إطار الجيش وبيان المجلس الانتقالي الأخير يؤكد مضيه بالانقلاب.

وتنتهج قناة الجزيرة طريقة عدائية في استغلال التوترات الامنية والأزمات السياسية في البلدان العربية بنشر اخبار مفبركة تزايد في اشعال الفتن وشق الصف بين ابناء البلد الواحد.