وزارة الدفاع تكرم قائد العسكرية الثالثة السابق فيصل حسن

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - مأرب

كرمت وزارة الدفاع صباح اليوم السبت، بمحافظة مأرب قائد المنطقة العسكرية الثالثة السابق اللواء الركن فيصل حسن على جهوده الوطنية المخلصة في ادارة وقيادة المنطقة خلال الفترة الماضية.



وخلال التكريم الذي حضره قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز، وقائد التحالف العربي بمحافظة مأرب اللواء الركن حمد الشمري، ورؤساء الدوائر والهيئات في الجيش الوطني، اشاد قائد العمليات المشتركة بجهود اللواء فيصل، وحنكته في ادارة المنطقة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.

ونقل بن عزيز للحاضرين تحيات فخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ونائبه الفريق علي محسن صالح، ودولة رئيس الوزراء معين عبدالملك.

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كما اشاد بن عزيز بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني وفي معركة استعادة شرعيته ، وانهاء الانقلاب.

من جانبه اشاد قائد التحالف العربي بمحافظة مأرب اللواء الركن حمد الشمري بدور اللواء فيصل حسن في ادارة المنطقة وقيادة المعارك العسكرية خلال الفترة الماضية.

وقال ان اللواء فيصل نجح في عمله بقيادة المنطقة خلال الفترة الماضية، متمنيا له التوفيق والنجاح في كافة اعماله المستقبلية. بدوره عبر قائد اللواء فيصل حسن عن شكره لكافة زملائه ورفاق دربه وقيادة التحالف على حسن التكريم ، ومرحبا بقائد المنطقة الجديد الواء محمد أحمد الحبيشي، متمنيا له التوفيق في مهامه.

وقال اللواء فيصل “إن التغيير سنه كونيه، وتدوير الاماكن والادوار يصب في خدمة الوطن، وبناء الدولة اليمنية الاتحادية”. وأكد اللواء فيصل انه سيكون جندي في خدمة الوطن في أي مكان وزمان، مشيرا الى ان المنطقة تحتاج الى دعم ومساندة الجميع لتؤدي دورها المنوط بها.

كما عبر عن خالص شكره للتحالف العربي على كافة جهوده المختلفة في اسناد ودعم الحكومة الشرعية، موضحا ان الشعب اليمني لن ينسى وقفت اشقاءه ودعمهم السخي.

وفي ختام الاحتفالية سلم اللواء صغير بن عزيز درع وزارة الدفاع تكريما للواء فيصل، كما قدم اللواء حمد الشمري درع التحالف للواء فيصل حسن.