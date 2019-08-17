قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": شعب الجنوب خرج ليقول للعالم كلمته واعلان قراره التاريخي الشجاع

قيادي جنوبي لــ شعب الجنوب خرج ليقول للعالم كلمته واعلان قراره التاريخي الشجاع

السبت 17 أغسطس 2019

صورة من أحد اللقاءات

كتب الشحات غريب

قال الناشط والقيادي الجنوبي محمد عمر بامجبور نشكر كل الجماهير الجنوبية، ونبارك لهذه الحشود الضخمه الانتصار الذي تم في عدن وسوف يستمر الى كل مناطق الجنوب.



وأضاف في تصريحات خاصة أن أحرار الجنوب صمدوا ضد العصابات التي تحتل الجنوب وتقتل أبنائه وتنهب ثروته.

وقال إن اليوم أصبح لامكان لهذه العصابات بعد أن خرج الشعب وقال كلمته.

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وأشار أن شعب الجنوب خرج ليقول للعالم كلمته وإعلان قراره التاريخي الشجاع.

وكان نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي هاني بن بريك، قد كشف حقيقة الأنباء التي تتحدث عن إنسحاب قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، من المعسكرات التي سيطرت عليها في العاصمة عدن بعد تحريرها من العناصر الإرهابية والمتطرفة .

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها في عدن في بعض وسائل الإعلام قاصدين عودة المعسكرات التي تم استعادتها من الإرهابيين كلام عار عن الصحة".

وأضاف الحياة عادت إلى طبيعتها في عدن بعودة تلك المعسكرات إلى الشعب وتحريرها من مليشيات الإرهاب المعتدية" .. مؤكداً أن أمر تلك المعسكرات بيد الشعب الجنوبي لا غير.