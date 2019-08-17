شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مقتل الشقيق الثاني للسيد عبد الملك الحوثي بعد ايام من مقتل ابراهيم ...والاعلان عن البيان رقم "1" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عدد من قيادات مليشيا الحوثي مصارعهم خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم المليشيا بعد أيام من مصرع شقيقه ابراهيم عقب خلافات بينيه في صفوفها، وسط تكتم شديد من قبل المليشيا في الاعلان عن القتلى وكيفية تمت تصفيتهم. آخر الاخبار الساخنة مصادر أمنية أفادت، أن خلافات شديدة نشبت بين جناح المدعو عبدالكريم الحوثي عم زعيم المليشيا الحوثية وبين جناح زعيم المليشيا، أسفرت عن قيام الاول بتصفية القيادات المقربة والموالية لزعيم المليشيا بما فيهم حتى شقيقه المدعو ابراهيم الحوثي، الذي لقي مصرعه وأعلنت المليشيا عن وفاته دون ايضاح عن كيفية مصرعه. وأوضحت المصادر عن ورود أنباء تفيد بمصرع عدد من القيادات آخرهم القيادي أبو حسين الحوثي مسؤول استخبارات المليشيا وضابط الارتباط بين المليشيا وايران وحزب الله الارهابي. وأضافت أن عدد من القيادات الاخرى الموالية لزعيم المليشيا أبرزهم القيادي يوسف المداني لا يزال الغموض يكتنف مصيرهم. واشارت المصادر الى أنه لم يتبين حتى الان من هي الجهة التي قامت بتصفية عبدالخالق الحوثي وشقيقة ابراهيم. وتداول نشطاء بيانا منسوبا للمقاومة التهامية يتضمن مصرع عبدالخالق بدرالدين الحوثي بمزرعة المؤسسة الاقتصادية بتهامة. وتعيش مليشيا الحوثي في مرحلة التصفيات النهائية بين أجنحتها خلال الاونة الاخيرة.

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