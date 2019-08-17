الجيش واللجان الشعبية يصعدون عملياتهم ضد المرتزقة في الجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف

شن أبطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم السبت، 3 عمليات خاطفة لثكنات عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان في مديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان شنوا ثلاث عمليات خاطفة لثكنات عسكرية في قرية المهاشمة بمديرية خب والشعف كان يستخدمها المرتزقة لاستهداف المواطنين.

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ودعا المصدر الشرفاء من أبناء قبيلة المهاشمة إلى منع المرتزقة من تحويل بيوتهم إلى ثكنات عسكرية لاستهداف المواطنين، محملًا قوى العدوان مسؤولية ما يحدث لمنازل المواطنين.

كما دمرت وحدة الهندسة رقابات وتحصينات لمرتزقة العدوان في جبهة عنبرة بمديرية المتون.

وكانت وحدة القناصة قد تمكنت يوم أمس من قنص 5 من المرتزقة في جبهة خب والشعف بذات المحافظة.