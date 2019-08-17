اخبار الخليج / اخبار اليمن

الجيش واللجان الشعبية يصعدون عملياتهم ضد المرتزقة في الجوف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف

شن أبطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم السبت، 3 عمليات خاطفة لثكنات عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان في مديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان شنوا ثلاث عمليات خاطفة لثكنات عسكرية في قرية المهاشمة بمديرية خب والشعف كان يستخدمها المرتزقة لاستهداف المواطنين.

Advertisements

ودعا المصدر الشرفاء من أبناء قبيلة المهاشمة إلى منع المرتزقة من تحويل بيوتهم إلى ثكنات عسكرية لاستهداف المواطنين، محملًا قوى العدوان مسؤولية ما يحدث لمنازل المواطنين.

كما دمرت وحدة الهندسة رقابات وتحصينات لمرتزقة العدوان في جبهة عنبرة بمديرية المتون.

وكانت وحدة القناصة قد تمكنت يوم أمس من قنص 5 من المرتزقة في جبهة خب والشعف بذات المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش واللجان الشعبية يصعدون عملياتهم ضد المرتزقة في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا