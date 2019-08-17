أعتبروها دليل على عمق العلاقات السعودية الإماراتية .. مغردون يؤكدون : #التحالف_يعيد_الاستقرار_لعدن

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب أيمن منصور

أكد مغردون محليون، أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أعاد الإستقرار إلى العاصمة عدن، بعد أيام من المواجهات العنيفة بين القوات الجنوبية وألوية الحماية الرئاسية، على خلفية إعتداء الأخيرة على متظاهرين جنوبيين سلميين .



وأطلق المغردون ومعظمهم جنوبيون، هاشتاج على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر، تويتر، بوسم، "التحالف يعيد الاستقرار لعدن"، أستعرضوا فيه وضع العاصمة عدن حالياً بعد القضاء على العناصر الإرهابية والمتطرفة في معسكرات ألوية الحماية الرئاسية، ودور التحالف العربي في عودة الإستقرار .

يقول الكاتب الصحفي الجنوبي، اديب السيد، "التحالف العربي من نصره هم الشعب الجنوبي وقاتلوا الى جانبه ولايزالوا الى اللحظة يقاتلوا، بينما خذله الاخونج في شمال اليمن وارادوا زرع الارهاب بعدن لضرب التحالف" .

وأضاف "ما حدث بعدن انتفاضة شعبية وتحرك للقوات الجنوب، لحماية عدن والتحالف من مخطط ارهابي اخواني مدعوم من قطر يسعى لخدمة إيران" .. مؤكداً أن التحالف العربي يدرك ذلك ولهذا قام بدوره في الوساطة، دون اي حديث عن عودة معسكرات الارهاب، اما المرافق فهي جنوبية أصلاً.

كما أكد السيد، أن حكومة الفنادق لم تقدم أي انجاز ولا تريد استقرارعدن وتنميتها وتشغيل خدمات المواطن وتحاول ابقاء الوضع منهاراً .. لافتاً إلى أن ذلك لن يحدث وأن على قيادة المملكة الحكيمة ممثله بولي عهدها محمد بن سلمان منع من يشوهون سمعة السعودية وزرع خلاف مع الشعب الجنوبي الواقف بجانبها.

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بدوره قال المغرد، يحيى العيسى، أن مساندة التحالف في اليمن ، تأكيد على دعم الشرعية في اليمن التي تمثل الشعب اليمني في مواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية الأنقلابية ، وحرص الشعب اليمني على وحدة اليمن .

فيما أشارت المغردة، عهود عبدالعزيز، أن الحوار اللي دعت له المملكة جاب نتايج ايجابية وكان السبب الرئيسي في انسحاب قوات الحزام الامني من بعض المواقع المهمة لمصلحة اليمن وشعبها .

من جانبه المغرد، محمد العبيد، فذهب إلى أعتبار أن عودة الاستقرار لعدن وانسحاب المجلس الانتقالي من الأماكن التي سيطر عليها دليل على متانة العلاقات السعودية - الأماراتية .

عبدالله الجبرين من جانبه أشار إلى انسحاب قوات الحزام الامني في عدن يأتي استجابة لطلب التحالف لقطع الطريق على الحوثيين الذين توقعوها فرصة للعودة .

من جانبه، أكد فيصل الماضي أن جهود التحالف كبيرة وهم السبب بعد الله في حل المشاكل في اليمن وخاصةً الخلاف الذي حصل مؤخرا وخلوا المجلس الإنتقالي ينسحب من مناطق مهمة في عدن مثل البنك والمستشفى واماكن ثانية مهمة .

بدورها نوال التويجري، قالت "البعض يحاول خلق فجوه او مشكلة بين الإمارات والسعودية وخاصةً بعد الخلاف اللي حصل بين المجلس الإنتقالي والشرعية بس جهودهم بخلق الخلاف فشل ، الحمد لله السعودية والإمارات هم اشقاء وهم اللي حلوا المشاكل في اليمن ومنها الخلاف اللي حصل في عدن" .

أما الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط، سلمان الدوسري، فقال "مصلحة اليمن فوق كل اعتبار ووحدة اليمنيين في وجه الانقلاب الحوثي غاية لا ينبغي أن تفرقها أهداف أخرى .

وأضاف "التحالف بقيادة السعودية قادر على ضبط المعادلة متى ما اختلت الموازين" .