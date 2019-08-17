المليشيا الحوثية تجدد القصف على مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة السبت 17 أغسطس 2019 كتب الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الإجرامية إطلاق نيران أسلحتها على مواقع تمركز القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة.

وأفادت مصادر ميدانية في الجبلية أن المليشيات شنت قصفاً عنيفاً على المواقع القوات المشتركة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 والهاوزر و سلاح 23. Advertisements واضافت المصادر الميدانية أن عدد من المواقع الاخرى للقوات المشتركة تعرضت لاستهداف المليشيات بسلاح القناص وسلاح 14.5. يذكر أن القصف استمر لفترات متقطعة منذ ساعات الصباح واستمر حتى المساء ، في الوقت الذي تلتزم فيه القوات المشتركة بالمعاهدات واتفاقيات السويد المبرمة في نهاية العام المنصرم.

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