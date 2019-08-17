انتقالي سيئون يدين تصرفات العسكرية الأولى تجاه المشاركين في مليونية عدن

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

عبرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بسيئون، عن إدانتها واستنكارها لممارسات قوات المنطقة العسكرية الأولى، تجاه الوفود المشاركة في مليونية التصر بعدن.

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وجاء في بياناً لها ما يلي: تدين القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمديرية سيئون بأشد عبارات الادانة والشجب والاستنكار ماتعرضت له جماهير وادي حضرموت العائدة من مليونية النصر بالعاصمة الجنوبية عدن من عمليات استفزازية من قبل المنطقة العسكرية الأولى وعساكرها في نقطة الغرف وما قامت به كذلك في منطقة السحيل بمدينة سيئون من تمزيق للصور والاعلام الجنوبية بغرض المواجهه مع الجماهير العزل.

اننا واذ ندين تلك الاعمال الرعناء والهوجاء فاننا نؤكد انها لن تثنينا عن مواصلة السعي نحو تحقيق هدفنا ولن تعرقل ذلك حتى. في الختام نؤكد التزامنا بتوجه الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالتزام الحكمة في التعامل مع الاحداث والحفاظ على دماء الابرياء.

الا اننا نؤكد كذلك أن بقاء تلك القوى الجاثمة لن يطول في وادي حضرموت وسيتحرر هو وبقية الارض الجنوبية التي مازالت تحت احتلال القوات الارهابية.