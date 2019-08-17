الميليشيات تعين سفيراً لها في إيران .. الأسم

الميليشيات تعين سفيرا لها في إيران .. الأسم
السبت 17 أغسطس 2019
محمد عبدالسلام
أعلن الناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد عبدالسلام، عن تعيين سفيراً لجماعته في إيران .
وقال عبدالسلام في تغريدة له بتويتر، رصدها "الخليج 365"، : أبارك للأخ العزيز / ابراهيم الديلمي صدور القرار الجمهوري رقم(75)لسنة 2019م بتعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسأل الله له التوفيق والسداد .
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، على حد زعمه .
وجاء تعيين الديلمي سفيراً لدى إيران، بعد لقاءات جمعت قيادات حوثية بسفراء الدول الكبرى في العاصمة الإيرانية طهران .
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