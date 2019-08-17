مقتل شاب على يد شقيقه في شبوة ووالدهما يموت نتيجة الحادثة

أقدم شاب على قتل شقيقه اليوم السبت إثر خلاف أسري في منزلهم بمديرية بيحان غرب محافظة شبوة. السبت 17 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 - خاص أقدم شاب على قتل شقيقه، اليوم السبت، إثر خلاف أسري، في منزلهم بمديرية بيحان غرب محافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية لـ "الخليج 365" ان الشاب مصطفى عبدالله مبارك قشوان، أقدم على قتل أخيه محمد عبدالله مبارك قشوان في منطقة الدار بمدينة بيحان العليا. وأكدت المصادر ان والدهما عبدالله مبارك قشوان توفي إثر ذبحة صدرية ألمت به نتيجة الحادثة.

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