وزارة الداخلية تعلق العمل في ديوان الوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية بعدن

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت تعليق العمل في الديوان العام للوزارة

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تعليق العمل في الديوان العام للوزارة، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها، في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، وحتى اشعارا أخر.

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، قالت الوزارة في بيان لها، أن اعلان تعليق العمل هو بسبب الأحداث التي شهدتها عدن والمواجهات بين القوات الجنوبية وألوية الحماية الرئاسية .. مشيرة إلى توجيهات نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بهذا الشأن .

وأضاف البيان "أن وزارة الداخلية وهي تعرب عن أسفها البالغ للآثار المترتبة، على إتخاذ هذا القرار، فقد أملته الظروف والدواعي الدستورية والقانونية، التي تتصل بواجباتها نحو المجتمع و مصالح أفراده، وتنوه الوزارة بأن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ و ساعة صدور الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة".

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق .