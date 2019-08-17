السكرتير الإعلامي للواء الزبيدي : المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد

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أكد السكرتير الإعلامي للواء عيدروس الزبيدي أن المعركة الحقيقية في عدن لم تبدأ بعد
السبت 17 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أكد السكرتير الإعلامي للواء عيدروس الزبيدي، أن المعركة الحقيقية في عدن لم تبدأ بعد .
وقال ، في تغريدة للجمل على تويتر :"المعركة الحقيقة هي كيف نتنافس على حماية مؤسسات الدولة وتطهيرها من الفساد والمحسوبية. وسيكون يوم غدًا دوام رسمي في كل المؤسسات والمرافق الخدمية".
واضاف : "نتمنى أن يكون كل المسؤولين والموظفين عند حجم المسؤلية فالمرحلة تحتاج تفاني وإخلاص و يكفي ما تجرعه الأهالي في العاصمة طيلت السنوات التي مضت".
ويبدأ غدا الاحد الدوام الرسمي في كافة المرافق والمؤسسات العامة بعدن وباقي المحافظات الجنوبية عقب اسبوع من اجازة عيد الاضحى المبارك .
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