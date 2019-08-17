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قوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في مديرية باقم بصعدة

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صعدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت

السبت 17 أغسطس 2019

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قوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في مديرية باقم بصعدة

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صعدة - الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مناطق جديدة، بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل موقع سبتمبرنت التابع لوزارة الدفاع، عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، "إن قوات الجيش حررت قرية خشبان، بالإضافة إلى عدد من التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجي، والمطلة على قرية آل حسن" .

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ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني، قطعت خطوط إمداد مليشيا الحوثي المتمردة، إلى أغلب مواقعها في جبل النار.

وأوضح العميد القشائي، أن قوات الجيش الوطني، تواصل تقدمها، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية المتمردة.

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.

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