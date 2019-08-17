الخليج 365 ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأحد السبت 17 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم السبت، مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاحد الموافق 18 اغسطس 2019م. كالتالي:

رقم الرحله 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله 508. خط الرحله : عدن - جده. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 0930 صباحا. رقم الرحله 509. خط الرحله : سقطرى - عدن. الاقلاع : 1430 ظهرا. Advertisements الوصول : 1600 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1700 مساء. الوصول : 1930 مساء. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. الوصول: 0700 صباحا . رقم الرحله 532. خط الرحله : عدن - الرياض. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله 533. خط الرحله : الرياض - عدن. الاقلاع : 1230 ظهرا. (توقيت الرياض) الوصول : 1530 عصرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1830 مساء. الوصول : 2100 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.