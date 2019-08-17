زعيم الحوثيين يفاخر بعلاقته بإيران
السبت 17 أغسطس 2019
كتب
وكالات_الخليج 365
تفاخر زعيم الانقلابيين الحوثيين في اليمن، بعلاقته مع إيران، وشن هجوماً عنيفاً على المجلس الانتقالي الجنوبي، محذراً من خيارات عسكرية للجماعة ضد الجنوب المحرر، وهو الخطاب الذي جاء بعد تصريحات أطلقها المرشد الإيراني الذي استقبل وفداً حوثياً في طهران، وشدد على المليشيات بضرورة اجتياح الجنوب.
وقال عبدالملك الحوثي في خطاب موجه لأنصاره في اليمن وبثته قناة العالم الإيرانية "أن على المجلس الانتقالي الجنوبي ألا يتباهى بما حققه في عدن"، ملوحاً بخيارات عسكرية ضد الجنوب".
وتفاخر زعيم الحوثيين بإيران، قائلاً "إن زيارة الوفد الحوثي إلى طهران"، جاء لإعادة تعزيز العلاقة بين دولة اليمن (الحوثيين) وإيران، وهو التأكيد الذي جاء عقب إعلان ممثل الحوثيين البيعة والولاء للمرشد علي خامنئي.
وقالت مصادر يمنية إن مليشيات الحوثي الموالية لإيران عززت من تواجدها في الحدود الشمالية الجنوبية ونشرت مقاتلين في مكيراس ويافع وشمال الضالع، وسط ترقب عن اعتزامها شن هجمات مسلحة ضد مواقع عسكرية.
وكسرت قوات الحزام الأمني قبل أيام هجوماً شن الحوثيون في يافع الواقعة في الحدود مع محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة المليشيات مما تسبب في مقتل وجرح العشرات من الانقلابيين.
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