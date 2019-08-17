استهداف حوثي واسع على "المشتركة" بقذائف صاروخية في الدريهمي بالحديدة

عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عمليات القصف الاستهداف بمختلف القذائف المدفعية السبت 17 أغسطس 2019 كتب الحديدة - الخليج 365 عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عمليات القصف الاستهداف بمختلف القذائف المدفعية والصواريخ على مواقع تتمركز بها القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري ميداني، إن المليشيات شنت عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة بقذائف صاروخية بشكل عنيف. وافاد المصدر عن قيام مليشيات الحوثي باطلاق صواريخ نوع “كاتيوشا”على المواقع التي تمركز فيها قوات المشتركة شرق المديرية في عملية خرق واضح وصريح للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

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