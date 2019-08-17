شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي:لاعودة لمعسكرات الشرعية الى عدن وهذا ما سيحدث والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف صحافي جنوبي عن حقيقة عودة معسكرات الحكومة الشرعية الى مواقعها في العاصمة عدن. وقال الصحافي الجنوبي حسين حنشي بأن لا عودة لمعسكرات الحكومة الشرعية وان مواقعها المدنية وقصر معاشيق ستكون تحت حماية عربية ولن تعود قوات الشرعية مرة اخرى لاستلامها كما تروج مواقع الاخوان المسلمين. Advertisements وكتب حنشي:قلتها من اول يوم مباني مدنية سوى القصر او رئاسة الوزراء او البنك اهلا بحماية عربية لها واهلا بحماية تشريفية في القصر مع سلاح خفيف اما عودة معسكرات الاحزاب فالأمر منتهي ولو قُصفنا ببي 52 .مضيفا:هذا امر انتهى لا حماية رئاسية تتستر بها الأحزاب بقوام 30الف جندي . وأشار الصحفي الجنوبي ان معسكر بدر والرابع والثالث حماية ستكون معسكرات جنوبية للحزام والإسناد .

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