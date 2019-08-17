شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد فقدان الشرعية للعاصمتين عدن وصنعاء .. طارق عفاش يقلب الطاولة على الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويعلن عاصمة جديدة ( صورة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن طارق عفاش نجل شقي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، عن عاصمة جديدة لمحافظة الحديدة. ووجه العمدي طارق صالح، قائد حراس الجمهورية الوحدات العسكرية التابعة له، بإخلاء المباني الحكومية في مديرية الخوخة، جنوب الحديدة، وتسليمها لقيادة المحافظة، لتمارس مهامها من المديرية، كونها العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة حسب قوله. أخبار قد تهمك: Advertisements جاء ذلك خلال لقاءه بقيادة السلطة المحلية في الخوخة. يذكر دولة الامارات هي التي تمول العميد طارق عفاش وهو لا يعترف بالرئيس عبدربه منصور هادي ولا بشرعيته حتى اليوم.

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