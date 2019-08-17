عضو القيادة العليا لاتحاد شباب الجنوب لـ "الخليج 365":  المشهد بعدن يشهد استقرار في ظل تأييد شعبي واسع للمجلس الانتقالي 

عضو القيادة العليا لاتحاد شباب الجنوب لـ المشهد بعدن يشهد استقرار في ظل تأييد شعبي واسع للمجلس الانتقالي

السبت 17 أغسطس 2019

صالح علي بامقيشم

كتب الشحات غريب

قال صالح علي بامقيشم رئيس اتحاد شباب الجنوب شبوة وعضو الامانة العامة للمجلس للانتقالي إن المشهد في عدن يسير نحو استقرار نسبي بعد سيطرة المجلس الانتقالي، والقوات الجنوبية على مقاليد الامور في ظل تاييد شعبي واسع.

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وأضاف في تصريحات خاصة أن اليوم شهدت عدن احتشاد جماهيري كبير من جميع محافظات ومدن الجنوب أكدت دعمها لاجراءات القوات الجنوبية التي استهدفت الاسبوع الفائت العناصر الارهابية بعد أن مارست جميع أشكال الفوضى والتخريب وادارت كثير من عمليات الاغتيالات والاعمال الاجرامية واستطاعت القوات الجنوبية دحرها وتحرير المعسكرات والثكنات التي كانت تحت قبضتها.

وأكد بامقشيم في تصريحاته يعتبر أكثرية سكان الجنوب أن من حقهم تقرير مصيرهم حول استمرارية الوحدة اليمنية من عدمها ويؤكدون دائما على ان الوطن لجميع ابناءه ويعتبرون ان الشراكة والقبول بالاخر عناوين رئيسية تشكل ملامح دولتهم القادمة

وقال أما بالنسبة لنظرة القوى المطالبة بالاستقلال هي تعبر أن الجنوببين في الشرعية اليمنية جزء لايتجزأ من النسيج الجنوبي وسيتم الترحيب بهم طالما كانوا في الصف الوطني والباب مفتوح على مصراعيه لعودتهم.