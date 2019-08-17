وزير الطاقة السعودي: اعتداء ارهابي على حقل الشيبة البترولي يخلف أضراراً محدودة

وزير الطاقة السعودي: اعتداء ارهابي على حقل الشيبة البترولي يخلف أضرارا محدودة

السبت 17 أغسطس 2019

خالد الفالح

كتب الخليج 365 - وكالات

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، عن تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون " مفخخة.

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وقال الفالح في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) "ان الاعتداء نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية"..مؤكداً أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي.

وشدد الوزير الفالح بأن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخراً سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.

وأشار الى أن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.