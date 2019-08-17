وجهاء بعدان لـ الحوثيون طلبوا منا تجنيد شباب أو دفع مبالغ مالية

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-خاص

بعد عجز مليشيا الحوثي على تجنيد الشباب في مديرية بعدان والتي تقع شرقي مدينة إب واللحاق بهم في جبهة الحرب لجأت إلى وجهاء هذه المديرية الكبيرة والضغط عليهم بتجنيد شباب عن طريقهم أو دفع مبالغ ماليه.



وتعتبر مديرية بعدان من أهم المديريات في محافظة إب وتقع على حدود جبهة حربية مشتعلة وهي جبهة مريس التابعة اداريا لمحافظة الضالع.

ابتزاز:

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وفي هذا الاطار حصل الخليج 365 على معلومات من أحد الوجهاء في مديرية بعدان والذين يشتهر بتسميتهم بـ" عاقل المنطقة أو شيخ المنطقة"، حيث قال أن الحوثييين قاموا بزيارات إلى كل قرية في بعدان والتقوا بشيوخ المناطق، ودارت بينهم حوارات انتهت الى مطلب وحيد وهو فرض عليهم بتجنيد اثنين من الشباب من كل قرية".

وأضاف:" أن الحوثيين فرضوا علينا تجنيد اثنين من كل قرية والقرية التي لا تقدم شباب للتجنيد يفرض عليها فرض مبالغ مالية يتم لدعم الجبهة المشتعلة في قعطبة ومريس".

وتعتبر بعدان حاضنة طاردة لأفكار مليشيا الحوثي، ولا يوجد فيها لا حوثيين ولا متحوثين مما جعل مشاركة ابناء هذه المديرية الكبيرة في جبهات الحوثيين تكاد تكون معدومة.

واعتبر شيخ القبيلة الذي تحدث لـاليمن العربي، أن هذه المطالب الحوثية لمشايخ وعقال قرى بعدان ابتزاز فهذه معارك لا تعني المواطن ولا الوطن بل معارك طائفية تقودها مليشيا الحوثي ضد المخالفين.

وخسرت مليشيا الحوثي في جبهة قعطبة ومريس خسائر كبيرة في الجانب البشري والعتاد العسكري وعجزت عن تنفيذ مخططها في التوغل نحو محافظة الضالع.