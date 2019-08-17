خطة الإخوان لاستهداف الجنوب من التربة

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب بقلم/ علي كامل:

بعد الأحداث التي شهدتها عدن مؤخراً ،وماتبعها من تداعيات، وخروج الإخوان المسلمين من دائرة المكاسب؛ أوعزت قيادة الإخوان في حزب الإصلاح لأدواتها في فرع الحزب بتعز ، بالسيطرة على مدينة التربة والحجرية بشكل عام من خلال تنفيذ خطة عسكرية لتحقيق هذا الغرض.



الخطة تقضي بسيطرة تنظيم الإخوان على مديريات ريف الحجرية الخاضعة لسيطرة اللواء 35 مدرع، أول لواء عسكري رفض الانقلاب الحوثي وأيد شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وغير خاضع للتنظيم الإخواني.

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والهدف المُبيت للإخوان تهيئة الوضع لعمل قاعدة عسكرية متقدمة في الحجرية لاستهداف الجنوب، وتكون مقدمتها في طور الباحة مركز قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي الخاضع لسيطرتهم ، وتمتد حتى التربة مركز مديرية الشمايتين ، وتكون خلفيته الحجرية.

تمت دراسة طوبغرافية المنطقة وتجهيز هذه الخطة ولكي تتم لابد من إزاحة المعوقات التي تقف أمام تنفيذها والمتمثلة بإزاحة اللواء 35 مدرع وكتائب أبي العباس التابعة له والقوات الخاصة والسيطرة التامة على التربة والحجرية.

لهذا بدأ حزب الإخوان بتفجير الوضع في التربة بتعز لاتخاذها غرفة عمليات لاستهداف الجنوب، ولكي تكون مركز انطلاق للسيطرة على الجنوب في معارك مخطط مستقبلية، مستغلين وجود قيادات جنوبية تنتمي لهم وتتواجد على هرم الألوية الرئاسية حيث تم التنسيق معهم من أمثال مهران قباطي وعدنان زريق.

وبدأت مليشيات الحشد الإخوان معركتها، الخميس المنصرم ، حيث قامت بفرض قيادات أمنية إخوانية بقوة السلاح بمديرية الشمايتين، وهاجمت بهجوم مزدوج مع مليشيات الحوثي الإنقلابية نقاط اللواء 35 مدرع في البيرين والتربة جنوب مدينة تعز في تنسيق واضح بين المليشيات الإخوانية ومليشيات الحوثي.