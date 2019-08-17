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مقاتلات التحالف تغير على ثكنات المليشيات في حجر بالضالع
السبت 17 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الضالع - الخليج 365
شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت من خلالها تجمعات لعناصر مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية جنوب معسكر الجب الإستراتيجي في حجر غربي الضالع.
وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت تجمعاً لمليشيات الحوثي في حجر تكللت العملية الجوية بالنجاح بعد رصد ميداني مباشر من قبل وحدات القوات الجنوبية المشتركة هناك.
الى ذلك، سادت أجواء من الهدوء الحذر جبهات الضالع الشمالية والغربية خلال 48 ساعة الأخيرة.
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