الخليج 365 ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - علي كامل:

ينشر "الخليج 365"، اليوم السبت الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 17/08/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 18/08/2019م.



وبحسب متابعة خاصة فإن الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية سيكون أجواء غائمة جزئياً الى غائمة حيث تتشكل السحب الممطرة المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباً ، و تمتد الى المناطق و الهضاب الداخلية لمحافظات (لحج ،الضالع ،البيضاء ،ابين ، شبوة ،حضرموت).

أما أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً, ورياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها مابين 30 الى 50 عقدة

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وفي المناطق الساحلية بالسواحل الغربية، اجواء غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً مع تشكل السحب الركامية الممطرة المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية وإمتدادها الى المناطق الجبلية لمحافظة الحديدة. والرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة. وفي السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة حارة ورطبة مع تشكل سحب ركامية ممطرة وقد تمتد الى المناطق الداخلية المحاذية لها خلال فترتي المساء والصباح الباكر والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والغبار، وتتراوح سرعتها من 12 الى 24 عقدة. وبخصوص المناطق الصحراوية، أجواء غائمة جزئياً و مغبرة نسبيا و درجات حرارة مرتفعة نهاراً ، والرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاتربة و الرمال تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة.

ونبه المركز الوطني، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التواجد في ممرات السيول وذلك حفاظا على سلامتهم.

وكذا الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية لمحافظات ( حضرموت،مارب والجوف ) من درجات الحرارة المرتفعة خلال ساعات النهار وعدم التعرض لأشعة الشمس اللأفحة.

وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الأضطراب الشديد البحر وارتفاع الموج ، والسواحل الشرقية و الجنوبية ولكن أقل اضطراباً.