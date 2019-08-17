عاجل.. خبير إماراتي ينفي انسحاب قوات الانتقالي من عدن

السبت 17 أغسطس 2019

نفى الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، انسحاب قوات المجلس العسكري الانتقالي الجنوبي، من بعض المواقع والمعسكرات بمحافظة عدن.



وقال في تغريدة عبر "تويتر": "حزب الإصلاح ( ) ومشاهير الإخونجية يروجون أن قوات المجلس انسحبت من المعسكرات والأمنية هذا الكلام غير صحيح ولا تصدقوهم المنطق يقول لا يمكن تسليمهم هذا المواقع لارتكاب الجرائم يكفي السنوات الأربع+ استغرب ممن ينشر الإشاعات ويستغل شهرتة مع أن مواقفة السابقة كانت تميل ضد التحالف".

وكان عضو الدائرة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ياسر اليافعي، نفى، أن يكون هناك أي انسحاب من المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي في عدن قبل أيام.