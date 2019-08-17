استشهاد امرأة بقصف حوثي استهدف احياء سكنية في تعز السبت 17 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - تعز استشهدت امرأة اليوم السبت جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية استهدف احياء سكنية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وذكر مصدر محلي ان امرأة استشهد في مديرية حيفان بمحافظة تعز، جراء تعرضها لطلق ناري من قبل مليشيا الحوثي. وأكد المصدر أن مليشيات الحوثي شنت خلال الساعات الماضية، قصفا عنيفا على الأحياء والمباني السكنية في محافظة تعز، مما أدى إلي استشهاد امرأة وإصابة عدد من المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد امرأة بقصف حوثي استهدف احياء سكنية في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.