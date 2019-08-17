مليشيا الحوثي تستهدف المشتركة شرق مدينة الصالح بالحديدة السبت 17 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة إيرانياً سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر بشكل عنيف ظهر اليوم. وأضافت المصادر أن مسلحي المليشيا استهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة في ذات المدينة بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف ، وقام مسلحي المليشيا بعمليات قنص استهدفت جنود القوات المشتركة. وارتفعت وتيرة الخروقات الحوثية في محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018.

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