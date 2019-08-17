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ماذا قال العميد طارق صالح للشعب السوداني بعد التوقيع على الاتفاق؟ 

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عدن الخرطوم - اليمن العربي 0 تبليغ

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ماذا قال العميد طارق صالح للشعب السوداني بعد التوقيع على الاتفاق

السبت 17 أغسطس 2019

طارق صالح

طارق صالح

ماذا قال العميد طارق صالح للشعب السوداني بعد التوقيع على الاتفاق؟ 

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عدن الخرطوم - الخليج 365

قدم قائد المقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، التهاني للشعب السوداني بمناسبة التوقيع على وثيقتي «الاتفاق السياسي» و«الإعلان الدستوري». 

وقال العميد طارق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" "السودان ينتصر  للحياة والحكمة والحرية والديمقراطية"..    وأضاف"مبروك يا شعب السودان ألف مبروك". 

ويحتفل السودانيون، السبت، بتوقيع وثيقتي «الاتفاق السياسي» و«الإعلان الدستوري» بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بهدف الانتقال إلى الحكم المدني الذي يأمل السودانيون أن يجلب لبلدهم مزيداً من الحرية والازدهار الاقتصادي. 

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