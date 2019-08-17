بن فريد: سنبرهن للعالم من هو الصادق في حرب المشروع الإيراني السبت 17 أغسطس 2019 بن فريد كتب متابعات_الخليج 365 قال الكاتب والسياسي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، إن شعب الجنوب سيبقى مصدر قوة وإلهام.

Advertisements وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: نتعاطى مع جميع الخيارات بحكمة وشجاعة بما يجنب قضيتنا أي نكسات تسعد الخصوم. وتابع: نحرص على قواتنا المسلحة حصننا الحصين، ونثق في عدالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. وختم تغريدته بالقول: سنبرهن للعالم من هو الصادق في حرب المشروع الإيراني ومن هو المتخاذل.

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