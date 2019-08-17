العرب: هل الرئيس هادي وراء الحملة ضد التحالف والانتقالي

السبت 17 أغسطس 2019

الرئيس هادي

كتب عدن - الخليج 365

قالت صحيفة "العرب"،" لا يعلم المهتمّون بمتابعة الأحداث المتسارعة في اليمن إن كان الرئيس هادي نفسه وراء الحملة العاصفة التي يشنّها بعض أركان حكومته وعدد من الإعلاميين والنشطاء التابعين لهم على التحالف العربي والمجلس الانتقالي، أم أنّ الرجل عديم الحيلة يُستخدم مرّة أخرى واجهة للدفاع عن مصالح أشخاص".



وتقول الصحفية "متضرّرين وفزعين من سقوط السلطة التي كانت تصرف لهم رواتب مجزية وتوفّر لهم امتيازات كبيرة لقاء “عمل حكومي” صوري لا تكاد تلمس له أي نتائج على أرض الواقع، سواء في عدن أو في باقي المناطق المحرّرة من الحوثيين بجهد رئيسي من التحالف العربي وقوات يمنية أغلبها فصائل من جنوب اليمن قامت دولة الإمارات العضو الرئيسي في التحالف بتدريبها وتسليحها

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ويعلّق الخبير في الشؤون اليمنية بمجموعة الأزمات الدولية، بيتر سالزبري عن الوضع الذي آلت إليه سلطة الرئيس الانتقالي بالقول “إنّ ما حدث في عدن الأسبوع الماضي شكل ضربة حقيقية لمصداقية حكومة هادي”..

معتبرا أنّ “التطورات الأخيرة في عدن تظهر بوضوح أن رئاسة هادي رمزية أكثر من أي شيء آخر، وهي مجرد وسيلة للتمسك بشرعية الدولة أكثر من الجوانب العملية للحكم”.

وفي تعبير أكثر وضوحا عن انتفاء أي دور فعلي لهادي يقول الباحث في معهد تشاتام هاوس فارع المسلمي إن هادي الذي فر من عدن ويقيم حاليا في السعودية هو رئيس “غائب عن الواقع وغائب عن الأرض”.

ويشير المسلمي إلى أن الحكومة اليمنية تمر حاليا “بتفتت غير مسبوق” في ظل غياب الرئيس عن الساحة ورغبة المجلس الانتقالي الجنوبي في تحويل سيطرته العسكرية في عدن إلى “واقع سياسي”.

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