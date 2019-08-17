تحالف دعم الشرعية... متانة العلاقة وحضور قوي على الميدان

السبت 17 أغسطس 2019

المالكي

كتب الخليج 365

عقب أحداث عدن الاخيرة حاولت أطراف محسوبة على الشرعية وجزء كبير منها على الاصلاح في التشكيك في علاقة دول تحالف دعم الشرعية.



حاولت تلك الأباق التي ظهرت على وسائل اعلام قطر في تشكيك العلاقة بين دول التحالف وهو موضوع قديم ومتجدد وهذا يعمل على ضرب الشرعية نفسها وتفكيك جبهة الحرب ضد مشروع ايران في اليمن وادواتها مليشيا الحوثي.

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وظهرت على وسائل اعلام قطرية خلال الاسبوع الماضي والجاري اعلاميين وسياسيين في من حزب الاصلاح ويتلقون راتبا شهريا من الحكومة يشككون في العلاقة بين دول التحالف غير أن اللقاءات الاخيرة بين قيادات دولة الامارات والسعودية أصابتهم في مقتل واكدت أن دول التحالف ماضية في مشروع جبهة ضد ادوات ايران في اليمن.

وفي هذا السياق، أكد ناشطون من المحافظات الجنوبية أن علاقتهم كمواطنين وكقوى سياسية مع دول تحالف دعم الشرعية ممتازة يثقون بها كمشروع واحد ضد المشروع الايراني في اليمن.

ورغم محاولة الاصلاح التشكيك بين ابناء اليمن شمالا وجنوبا الا أن التحالف مع الدول الشقيقة الامارات والسعودية هو استراتيجي.

ويثبت ذلك على الارض، تجاوب قيادات الانتقالي مع دول التحالف في التفاهمات التي ستجري في جدة.