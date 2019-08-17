شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماحدث لقاتل الرئيس صالح في قلب العاصمة صنعاء ( صورة ابكت كل من شاهدها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حقوقي يمني عن وفاة أحد المتهمين في قضية مقتل القيادي في جماعة الحوثيين ورئيس المجلس السياسي صالح الصماد، داخل سجون الجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، في تغريدة على تويتر: "المعتقل (علي عبده كزابة) البالغ 20 عاماً، فارق الحياة في أحد معتقلات الحوثيين بصنعاء". Advertisements

ولفت برمان إلى أن "كزابة" متهم من قبل جماعة الحوثي في قضية قتل الصماد، والذي كان يشغل منصب رئيس المجلس السياسي لسلطة الحوثيين، مشيرا إلى أن كزابة خضع مع آخرين للمحاكمة في جلسات غير علنية. وأوضح برمان أن المتوفي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب اليمن) وهو يتيم وفقير معدم، إضافة إلى أنه أمي لا يجيد استخدام الهاتف ولا يمتلكه، في الوقت الذي يواجه تهمة إرسال إحداثيات للتحالف العربي. وفي 23 إبريل/ نيسان 2018، أعلن الحوثيون مقتل الصماد في غارة جوية لطيران التحالف بقيادة السعودية على محافظة الحديدة، وعقبها بثت وسائل إعلامية لدول التحالف مقطع فيديو يظهر الضربة الجوية التي تعرض لها موكب القيادي الحوثي وعدد من القيادات والمرافقين، بشارع الـ50 وسط الحديدة. وتحدثت رابطة أمهات المختطفين في وقت سابق عن وفاة ما يزيد عن 120 معتقلا تحت التعذيب في سجون الحوثيين. ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أكد تقرير حقوقي لمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء التابع للحكومة الشرعية وفاة 24 معتقلا قال إنهم قضوا تحت التعذيب في سجون الحوثيين، منذ يناير/ كانون الثاني 2018 وحتى 25 يوليو/ تموز 2019

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