شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يعلق على انسحاب قواته من المقار الحكومية بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انسحبت قوات تابعة للمجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن اليوم (السبت)، من عدة مواقع سيطروا عليها أخيرا في مدينة عدن، بحسب مصدر محلي مسؤول.

ونقلت وكالة ((شينخوا)) الصينية عن مصدر لم تسميه إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت اليوم من عدد من المقار الحكومية في مدينة عدن، من بينها مبنى رئاسة الحكومة ومقر البنك المركزي اليمني ومستشفى عدن.

وأضاف المصدر، أنه تم احلال قوات أمنية في المقار التي انسحبت منها قوات المجلس الانتقالي والذي يطالب بإنفصال جنوب اليمن عن شماله.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن ما حدث "ليس انسحابا بالمعنى الحقيقي، وانما حدثت تفاهمات مع قوات التحالف العربي بشأن تطبيع الحياة في عدن".

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وأضاف أن "التفاهمات أفضت الى تحييد المرافق الخدمية ومنها البنك المركزي اليمني ومجلس القضاء ومستشفى عدن، ومرافق خدمية أخرى بهدف تطبيع الحياة وإعادتها الى مجراها".

وتابع "يتم تأمين هذه المرافق الخدمية حاليا من قبل قوات تابعة لأمن عدن، والجنوبيين في قوات الحماية الرئاسية، تحت اشراف من قوات التحالف العربي".

وعن القصر الجمهوري، قال هيثم إن "القصر لم يكن هدفا لنا .. هو مقر للرئيس عبدربه منصور هادي، استطعنا تأمينه من العناصر الارهابية، وتم تسليمه في وقت سابق لقيادة التحالف العربي".

وبخصوص الانسحاب من القواعد العسكرية التي تم السيطرة عليها، أكد المتحدث، أنه "لانقاش حولها"، مشيرا الى أن الأمر سيطرح في الحوار الذي دعت له الرياض التي تقود تحالفا ضد الحوثيين في اليمن.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي، مطلع الأسبوع الماضي على مدينة عدن بعد أربعة أيام من المواجهات مع القوات الحكومية.

واستولت هذه القوات بشكل كامل على القصر الرئاسي في "العاصمة المؤقتة" للبلاد وجميع القواعد العسكرية للحكومة اليمنية بعد أربعة أيام من القتال العنيف في شوارع مدينة عدن.

وعقب استيلاء قوات المجلس الانتقالي على عدن، دعت، السعودية، المسؤولين الجنوبيين والحكومة اليمنية إلى حضور